Ibesheim: Bei Unfall mehrfach überschlagen - Schutzengel war aktiv

Eine verletzte Person und rund 70000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Sonntagabend gegen 22:30 Uhr zwischen Ilbesheim und Arzheim.

Ein 74-jähriger Autofahrer war auf der K 20 kurz nach dem Ortsausgang von Ilbesheim gegen ein, am Fahrbahnrand geparktes Auto gestoßen. Sein Auto hob dadurch ab, prallte gegen ein weiteres geparktes Auto und überschlug sich in der Folge mehrfach. Der 74-Jährige wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest hatte bei ihm einen Wert von 0,33 Promille erbracht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und sein Führerschein sichergestellt. An allen drei Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.



Quelle: Polizeidirektion Landau (ots)