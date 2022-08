Rösrath: Frontalzusammenstoß mit zwei verletzten Verkehrsteilnehmern

Am Mittwoch (10.08.) kam es gegen 18:45 Uhr auf der Bensberger Straße in Rösrath-Forsbach zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw.

Ein 28-jähriger Rösrather, der mit seinem Ford in Richtung Bensberg unterwegs war, kollidierte aus bislang unbekannter Ursache mit dem Audi einer entgegenkommenden 60-jährigen Rösratherin. Hinweise auf einen vorherigen Alkohol- oder Betäubungsmittelkonsum lagen bei keinem der Verunfallten vor.

Beide Unfallbeteiligte zogen sich bei dem Zusammenstoß Verletzungen an den Armen und im Brustbereich zu und wurden durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ihre Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der geschätzte Sachschaden an den verunfallten Fahrzeugen wird auf insgesamt circa 25.000 Euro geschätzt.(th)

Quelle: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)