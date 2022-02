Bremerhaven: Frontal in die Seite eines Autos gefahren - Schutzengel half

Nicht mehr fahrbereit waren am Montag, 31. Januar, zwei Pkw nach einem Verkehrsunfall auf der Schillerstraße in Bremerhaven-Geestemünde. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt.

Gegen 15.10 Uhr beabsichtigte ein Volvo-Fahrer von der Klopstockstraße kommend in die Schillerstraße einzubiegen. Zur selben Zeit befuhr eine 39-jährige Bremerhavenerin in einem BMW die Schillerstraße in südlicher Richtung. Das erkannte der 25 Jahre alter Volvo-Fahrer offenbar zu spät und fuhr frontal in die Seite des vorfahrtberechtigten BMW.



Die vier Insassen des BMW, darunter zwei Kinder, blieben ebenso unverletzt wie der Volvo-Fahrer und dessen Beifahrerin. Die beiden Fahrzeuge hingegen mussten abgeschleppt werden: An ihnen entstanden Schäden, die auf insgesamt mehr als 20.000 Euro geschätzt werden. Die Feuerwehr Bremerhaven nahm auslaufende Betriebsstoffe auf. Die Schillerstraße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme für den Verkehr gesperrt.



Quelle: Polizei Bremerhaven (ots)