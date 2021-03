Ein Kulturschatz kehrt zurück: Auswärtiges Amt und Landeskriminalamt Baden-Württemberg übergeben vier Antiken

Ermittlerinnen und Ermittler sprechen hier gerne von einem Zufallsfund - und Glücksfall. Sommer 2017: Die Expertinnen und Experten des Fachbereichs Kunst- und Kulturgutkriminalität des Landeskriminalamts Baden-Württemberg ermitteln in einem Aktionshaus in Baden-Württemberg. Seinerzeit stehen gefälschte Kunstwerke im Fokus, doch die Expertinnen und Experten entdecken zwei Sargmasken und zwei Kalksteinreliefs.

Ein Gutachten bestätigt den Verdacht: Die Kalksteinreliefs stammen aus der Spätzeit des Alten Ägyptens, genauer aus der 26. Dynastie, 740 bis 525 vor Christus. Die Reliefs sind Teil des Felsengrabs des Wesirs von Bakenrenef in Sakkara. Eine der Sargmasken ist sogar wesentlich älter. Seriöse Schätzungen datierten diese Maske auf die Zeit zwischen 1300 bis 1500 vor Christus.

Das Delikt wiegt schwer: Wenn das illegale Inverkehrbringen von Kulturgütern wissentlich geschieht, kann dies eine Gefängnisstrafe nach sich ziehen.

Auswärtiges Amt, Berlin. Es ist der 4. März 2021: Staatsministerin Michelle Müntefering und LKA-Präsident Ralf Michelfelder treffen auf Khaled Galal Eldin Abdelhamid, Botschafter der Arabischen Republik Ägypten. Endlich ist es so weit, die Übergabe erfolgt: Der Staat Ägypten ist nun wieder im Besitz dieser Kulturschätze. Botschafter Abdelhamid dankte den Ermittlern des Landeskriminalamts, dass sie wichtige Kulturschätze seines Landes sichern konnten und den Grundstein dafür legten, dass diese in ihre Heimat zurückkehren können. Staatsministerin Müntefering betonte dabei die Bedeutung des kulturellen Erbes der Menschheit für den internationalen Kulturaustausch. Sie unterstrich außerdem das Engagement des Auswärtigen Amts in der Umsetzung der internationalen Vereinbarungen zum Verbot und zur Verhütung der unzulässigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kulturgut:

"Der Schutz von Kulturgut und der Kampf gegen illegalen Handel mit Kulturgütern ist ein zentraler Bestandteil unserer Internationalen Kulturpolitik. Deshalb freue ich mich sehr, dem ägyptischen Botschafter heute antike Reliefs und Masken übergeben zu können, die illegal aus Ägypten ausgeführt wurden und dank der hervorragenden Arbeit des LKA Baden-Württemberg in Deutschland sichergestellt werden konnten. Sie kehren nun dorthin zurück, wo sie rechtmäßig hingehören."

Quelle: Landeskriminalamt Baden-Württemberg (ots)