Bruckhausen/Hochemmerich: Beim Abbiegen übersehen - Insassen kamen leicht verletzt davon

Am Mittwoch (9. Oktober) nahmen Polizisten zwei Unfälle auf, bei denen die Insassen weitestgehend mit dem Schrecken davon kamen.

Der erste ereignete sich gegen 8:10 Uhr auf Krefelder Straße in Hochemmerich, bei dem ein roter VW Passat mit einem grauen Audi A4 im Einmündungsbereich zur Petristraße kollidierte. Eine 34-jährige Frau wollte mit ihrem VW von der Petristraße nach links in die Krefelder Straße abbiegen und nahm dabei dem 24-jährigen Audi-Fahrer die Vorfahrt. Der Mann schilderte der Polizei, dass er trotz eingeleiteter Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Während seine Beifahrerin (34) und die Unfallverursacherin mit dem Schrecken davon kamen, brachte ein Rettungswagen den 24-Jährigen zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Einsatzkräfte sperrten den Bereich rund um die Unfallörtlichkeit ab.

Ein ähnlicher Unfall ereignete sich um 14:20 Uhr auf der Kaiser-Wilhelm-Straße in Bruckhausen. Der Fahrer (40) eines grauen Ford Fiesta bog von einem Werksgelände nach links auf die Kaiser-Wilhelm-Straße ab und übersah dabei einen grauen 1er BMW. Auch bei diesem Zusammenstoß kamen die Beteiligten ohne schwere Verletzungen davon. Während der BMW-Fahrer (31) und zwei seiner Söhne (4, 5) unverletzt blieben, wurde ein weiterer Sohn (7), der ohne Kindersitz auf dem Beifahrersitz saß, von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Weil auch der 40-jährige Unfallverursacher über Schmerzen im Oberkörper klagte, brachten Rettungskräfte auch ihn in ein Krankenhaus. Die eingesetzten Polizisten sicherten die Unfallstelle und schrieben im Nachgang eine Anzeige.

In beiden Fällen hat das jeweils zuständige Verkehrskommissariat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.

Quelle: Polizei Duisburg (ots)