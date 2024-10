SPITZE ZUNGEN in Rosenheim, der Satiregipfel 4.11.2024

Mit Uwe Steimle, Ludger K., Uli Masuth & Nikolai Binner: Und wieder findet ein unvergesslicher Abend mit Lachmuskelkater-Garantie im Chiemgau statt. Erneut versammelt der Hambacher Kulturförderverein e.V. vier Top-Künstler im Rosenheimer KuKo, die satirisch darbieten was sich sonst kaum noch einer zu sagen traut!

4 x 30 Minuten scharfzüngiges Feuerwerk zu den Themen, die Deutschland und die Welt bewegen. Dargeboten mit Scharfsinn auf höchstem satirischen Niveau. Besser geht`s nicht!!!

Mit jeweils einer halben Stunde humoristischem Vollgas wird mit spitzen Zungen nicht nur seziert, was die Politik so treibt, sondern auch so manche Stilblüte, welche der aktuelle Zeitgeist so hervorbringt. Intelligenter Humor, beißende Ironie und eine gehörige Portion Spott.

Der zweite Satiregipfel mit den SPITZEN ZUNGEN wird erneut von Erich Hambach moderiert. Garantiert werden die Künstler wieder einen grandiosen und sicherlich höchstvergnüglichen Abend zelebrieren, der allen sicherlich unvergessen bleiben wird.

Daten zur Veranstaltung:

Einlass: 18:00 Uhr, 4. November 2024, 19:00 – 21:00 Uhr, Kultur und Kongresszentrum KUKO, Kufsteiner Straße 4, 83022 Rosenheim

Hier geht es zu weiteren Informationen wie Ticketverkauf und Preisen: krasser.guru/veranstaltungen/spitze-zungen-satiregipfel/

Quelle: apolut