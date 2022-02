Neuss: Havariertes Sportboot sorgt für Feuerwehreinsatz

Am gestrigen Mittwoch, den 16. Februar 2022, wurde die Feuerwehr Neuss gegen 17:00 Uhr in die Einfahrt des Neusser Industrie Hafens gerufen. Dort meldeten aufmerksame Passanten ein im hinteren Bereich ins Wasser eingesunkenes Sportboot an einer Steganlage, welches komplett unterzugehen drohte.

Die sofort entsandten Kräfte erreichten nach wenigen Minuten zu Land und zu Wasser die gemeldete Einsatzstelle und bestätigten das Meldebild. Ein an einem Wartungssteg angebundenes Sportboot drohte zu sinken, wurde aber bereits vor Eintreffen der Feuerwehr durch den Inhaber mittels eines Krans gesichert. Es traten geringe Mengen Betriebsstoffe aus, welche durch die Feuerwehr aufgefangen wurden. Das Sportboot wurde im weiteren Verlauf mittels Kran aus dem Wasser gehoben. Die Ursache für den technischen Defekt, und den damit verbundenen Wassereinbruch am Boot, ist unklar. Für die Kräfte der Feuerwehr Neuss war der Einsatz nach etwa einer Stunde beendet. Quelle: Feuerwehr Neuss (ots)