Vreden: Taucher finden Tatwaffe

Erfolgreich verlief ein Taucheinsatz der Polizei am Montag in Vreden. Am 10.02.20 war es wie berichtet zu einer Messerattacke eines 18-Jährigen gekommen. Dieser hatte einen Gleichaltrigen in der Wohnung eines Freundes aufgesucht und unvermittelt auf ihn eingestochen. Bei seiner Flucht hatte der Täter das Messer in die Berkel geworfen.

Taucher suchten am Dienstagmorgen einen Teil des Flusses ab. Der Tatverdächtige hatte die Ermittler zu der Stelle geführt. Schon nach circa 15 Minuten fanden die Profis das Tatmesser und stellten es als Beweismittel sicher.

Mit einem Messer zugestochen hat ein 18-jähriger Vredener am Montag bei einem Gleichaltrigen in einer Wohnung an der Neustraße in Vreden. Nach erstem Erkenntnisstand suchte der Täter den Geschädigten am Vormittag in der Wohnung eines Freundes auf und fügte ihm unvermittelt Stichverletzungen zu. Unmittelbar danach flüchtete er zu Fuß. Ein Freund brachte den Verletzten zu einem nahegelegenen Arzt. Dieser veranlasste unverzüglich den Transport in ein Krankenhaus, wo der 18-Jährige aus Vreden ambulant behandelt wurde. Polizeibeamte nahmen den Flüchtigen nach kurzer Zeit im Stadtgebiet fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam der Wache Ahaus, in dem er bis Dienstag verblieb. Ursache für die Messerattacke war nach ersten Erkenntnissen ein vorausgegangener Streit. Die Ermittlungen dauern an. Quelle: Kreispolizeibehörde Borken (ots)