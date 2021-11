Engagement für gute Ganztagsschulen: Bayerischer Landesverband gegründet

Zu den wichtigsten bildungspolitischen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte gehört zweifellos der Ausbau von Ganztagsschulen: Bereits mehr als die Hälfte aller Schülerinnen und Schüler nutzen deutschlandweit bereits ein solches Angebot, und mit dem ab 2026 beginnenden Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung erhält diese Entwicklung einen weiteren Impuls.

Ganztagsschulverband als Netzwerk und Interessenvertretung

Seit über 60 Jahren engagiert sich der aktuell bundesweit mehr als 1.000 Mitglieder umfassende Ganztagsschulverband für den Austausch von Schulen und Trägern von Ganztagsangeboten untereinander sowie als Interessenvertretung gegenüber der Bildungspolitik.

Landesverband soll neuen Schwung für Bayern bringen

Auf einem online veranstalteten Treffen am 12. November 2021 konstituierten die bayerischen Mitglieder nun einen eigenen Landesverband, der die Anliegen des Ganztagsschulverbandes im Freistaat mit neuem Schwung voranbringen soll. "Wir müssen die Chance jetzt nutzen", so der neue Vorstand in seinem ersten Statement, "den Ausbau von Ganztagsangeboten mit einem neuen Bildungsverständnis zu verbinden:

Schule kann für unsere Kinder mehr sein als kurzgetakteter Unterricht mit Notendruck und Hausaufgaben." Der Landesverband möchte ein Forum für alle in Bayern sein, die sich für gute Ganztagsangebote engagieren - sowohl Einzelpersonen als auch Schulen, Träger und Vereine sind eingeladen, Mitglied zu werden!

Vorstand des Landesverbandes

Jörn Bülck, ehemaliger Schulleiter der Seerosenschule Poing

Thomas Dendl, Leiter Ganztagsschulen Stadt Bad Reichenhall

Sabine Haering, Referat für Bildung und Sport München (Stellvertretende Vorsitzende des Landesverbands)

Ruth Johnke, Schulleiterin der Adolf-Reichwein-Schule Nürnberg (Schriftführerin des Landesverbands)

Helmut Klemm, Schulleiter der Eichendorffschule Erlangen

Doris Mehringer, OGTS-Koordinatorin am Gregor-Mendel-Gymnasium Amberg (Kassenführerin des Landesverbands)

Dr. Volker Titel, Wissenschaftlicher Leiter der Akademie für Ganztagspädagogik (Vorsitzender des Landesverbands)

Kristina Unsleber, Vorstand des Idealvereins für Sportkommunikation und Bildung Schweinfurt Petra Weidhaas, Adolf-Reichwein-Schule Nürnberg

www.ganztagsschulverband.de

Quelle: Ganztagsschulverband e.V. (ots)