Nach Brand eines Vereinsheims: Belohnung für Hinweise ausgelobt

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann berichtete, ist in der Nacht zu Montag (3. August 2020) das Vereinsheim eines Ratinger Tennisclubs an der Götschenbeck in Ratingen-Mitte vollständig ausgebrannt. Nach dem aktuellen Stand der Erkenntnisse geht das zuständige Kriminalkommissariat der Kreispolizeibehörde Mettmann von einer Brandstiftung als Ursache für das verheerende Feuer aus.

Der bei dem Brand entstandene Schaden beläuft sich auf eine Summe von mehreren Hunderttausend Euro. Nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und der Kriminalpolizei der Kreispolizeibehörde Mettmann hat nun die in der Sache zuständige Versicherung eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur Identifizierung, Ergreifung und rechtmäßigen Verurteilung des bzw. der Täter führen. Ferner teilt die zuständige Versicherung mit: "Haben mehrere Personen hieran entscheidend mitgewirkt, so wird die Belohnung nach dem Verhältnis ihrer Mitwirkung ausgezahlt. Ausgeschlossen von der Auslobung sind Personen, die kraft Gesetzes oder von Amts wegen zur Aufklärung von Straftaten verpflichtet sind. Die Feststellung und Auszahlung der Belohnung für die Ergreifung des Täters bzw. der Täter erfolgt innerhalb eines Monats nach Rechtskraft des Urteils und unter Ausschluss des Rechtsweges." Sachdienliche Hinweise von Zeugen zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder Beobachtungen, die in einem Zusammenhang zum Brandgeschehen stehen könnten, nimmt die Polizei in Ratingen jederzeit unter der Rufnummer 02102 9981-6210 entgegen. Quelle: Polizei Mettmann (ots)