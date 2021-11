Germersheim: Unfall mit Schutzengel

Ein 32-jähriger Autofahrer befuhr heute gegen 14:30 Uhr die B9 in Fahrtrichtung Speyer. An der Anschlussstelle Germersheim-Mitte wollte dieser die B9 verlassen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er im Ausfahrtsbereich von der Fahrbahn ab, so dass das Fahrzeug auf die Seite kippte.

Der Fahrer konnte sich vor dem Eintreffen der ebenfalls alarmierten Feuerwehr alleine aus dem Fahrzeug befreien und wurde lediglich leicht verletzt. Um innere Verletzungen auszuschließen, wurde er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die Abfahrt Germersheim-Nord musste in nördlicher Richtung für zirka eine Stunde gesperrt werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 10000 Euro.

Quelle: Polizeidirektion Landau (ots)