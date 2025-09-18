Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Vermischtes Dörentrup: Feuerwehr verhindert Schlimmeres bei Carport-Brand - zwei Hunde gerettet

Dörentrup: Feuerwehr verhindert Schlimmeres bei Carport-Brand - zwei Hunde gerettet

Freigeschaltet am 18.09.2025 um 06:30 durch Sanjo Babić
Bild: Feuerwehr
Bild: Feuerwehr

In den frühen Morgenstunden des 17. September 2025 wurde die Feuerwehr Dörentrup um 3:01 Uhr zu einem Brand in der Alten Dorfstraße alarmiert. Zunächst lautete das Einsatzstichwort "Feuer 2 - brennt Carport/Garage".

Bild: Feuerwehr
Bild: Feuerwehr
Bild: Feuerwehr
Bild: Feuerwehr

Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand bereits ein Pkw sowie der angrenzende Anbau eines Wohnhauses in Vollbrand.Bei Ankunft der ersten Einsatzkräfte wurde daher das Stichwort auf "Feuer 3" erhöht, um weitere Kräfte nachzualarmieren.

Die Feuerwehr begann umgehend mit einem massiven Löschangriff und stellte eine Riegelstellung her, um das Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus zu verhindern. Während der Erkundung entdeckten die Einsatzkräfte vier Hunde im betroffenen Anbau. Zwei Tiere konnten in Sicherheit gebracht werden, für zwei weitere kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Durch das schnelle und koordinierte Eingreifen konnte der Brand auf den Anbau begrenzt werden. Das Wohnhaus selbst wurde nur leicht beschädigt. Nach intensiven Nachlöscharbeiten und dem Rückbau der Einsatzstelle konnte der Einsatz gegen 07:38 Uhr beendet werden.

Im Einsatz waren die Einheiten Humfeld, Wendlinghausen, Zentrum sowie der Kommandodienst mit mehreren Einsatzfahrzeugen, darunter drei Hilfeleistungslöschfahrzeuge (HLF20), ein Tanklöschfahrzeug (TLF4000), ein Gerätewagen Logistik (GW-L1) und ein Einsatzleitwagen (ELW1). Unterstützt wurde die Feuerwehr durch eine Drehleiter (DLK 23/12) der Feuerwehr Lemgo, den Rettungsdienst, die Polizei sowie die Kriminalpolizei.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und die Einsatzstelle beschlagnahmt.

Quelle: Feuerwehr Dörentrup (ots)

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte tarawa in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige