Dörentrup: Feuerwehr verhindert Schlimmeres bei Carport-Brand - zwei Hunde gerettet

In den frühen Morgenstunden des 17. September 2025 wurde die Feuerwehr Dörentrup um 3:01 Uhr zu einem Brand in der Alten Dorfstraße alarmiert. Zunächst lautete das Einsatzstichwort "Feuer 2 - brennt Carport/Garage".

Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand bereits ein Pkw sowie der angrenzende Anbau eines Wohnhauses in Vollbrand.Bei Ankunft der ersten Einsatzkräfte wurde daher das Stichwort auf "Feuer 3" erhöht, um weitere Kräfte nachzualarmieren.

Die Feuerwehr begann umgehend mit einem massiven Löschangriff und stellte eine Riegelstellung her, um das Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus zu verhindern. Während der Erkundung entdeckten die Einsatzkräfte vier Hunde im betroffenen Anbau. Zwei Tiere konnten in Sicherheit gebracht werden, für zwei weitere kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Durch das schnelle und koordinierte Eingreifen konnte der Brand auf den Anbau begrenzt werden. Das Wohnhaus selbst wurde nur leicht beschädigt. Nach intensiven Nachlöscharbeiten und dem Rückbau der Einsatzstelle konnte der Einsatz gegen 07:38 Uhr beendet werden.

Im Einsatz waren die Einheiten Humfeld, Wendlinghausen, Zentrum sowie der Kommandodienst mit mehreren Einsatzfahrzeugen, darunter drei Hilfeleistungslöschfahrzeuge (HLF20), ein Tanklöschfahrzeug (TLF4000), ein Gerätewagen Logistik (GW-L1) und ein Einsatzleitwagen (ELW1). Unterstützt wurde die Feuerwehr durch eine Drehleiter (DLK 23/12) der Feuerwehr Lemgo, den Rettungsdienst, die Polizei sowie die Kriminalpolizei.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und die Einsatzstelle beschlagnahmt.

Quelle: Feuerwehr Dörentrup (ots)