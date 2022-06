Aubing-Lochhausen-Langwied: PKW mit Insassen geht schwimmen

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde der Integrierten Leitstelle ein Unfall mitgeteilt, wo angeblich ein Pkw mit zwei Personen in einen Weiher gestürzt wäre. Nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte ein Auto in einem Bach bestätigt werden. Die beiden Insassen konnten aber glücklicherweise ihr Fahrzeug eigenständig verlassen.

Aufgrund vermeintlich auslaufender Betriebsstoffe wurde das verunfallte Fahrzeug mit einem Kran eines Wechselladerfahrzeuges aus dem Bach geborgen, um einen Umweltschaden zu verhindern. Die Zwei am Unfall beteiligten Personen wurden mit einem Rettungswagen in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr. Quelle: Feuerwehr München (ots)