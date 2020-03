13 Millionen Besuche bei Veranstaltungen soziokultureller Einrichtungen 2017

Die soziokulturellen Einrichtungen in Deutschland zählten im Jahr 2017 rund 13 Millionen Besuche bei ihren Veranstaltungen. Darunter fallen zum Beispiel Angebote der Kinder- und Jugendarbeit, der Nachbarschaftshilfe, kulturelle Bildungsangebote, aber auch Veranstaltungen zur Siedlungsentwicklung sowie Umweltprojekte.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) im neuen Spartenbericht "Soziokultur und Kulturelle Bildung" weiter mitteilt, zählten die soziokulturellen Einrichtungen der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e. V. damit durchschnittlich mehr als 35 000 Besuche pro Tag. Der Spartenbericht wurde im Auftrag der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien sowie der Kultusministerkonferenz erstellt.



Rund 56 000 Veranstaltungen mehr als 2015

Im Jahr 2017 waren 566 Mitgliedseinrichtungen in der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e. V. organisiert. Dazu gehörten Einrichtungen aus allen Bundesländern außer Sachsen, das nicht Mitglied der Bundesvereinigung ist. Die Einrichtungen boten insgesamt rund 350 000 Veranstaltungen an. Im Jahr 2015 waren es noch rund 294 000 gewesen. Mit 65 % waren 2017 kontinuierliche Angebote wie Kurse oder Workshops am häufigsten, gefolgt von Einzelveranstaltungen (23 %) wie beispielsweise Konzerten oder Lesungen.

Rund 27 500 Aktive in 566 Einrichtungen

In den soziokulturellen Einrichtungen waren 2017 rund 27 500 Personen aktiv. Die meisten von ihnen waren freiwillig Engagierte (36 %) oder Ehrenamtliche (23 %). Zu den übrigen 41 % gehören unter anderem freie Honorarkräfte, sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, aber auch Praktikantinnen und Praktikanten sowie Personen im Freiwilligen Sozialen Jahr.

Soziokultur beschreibt eine kulturelle Praxis, die mit ihren Angeboten versucht, möglichst allen Gesellschaftsschichten den Zugang zu Kunst und Kultur zu ermöglichen. Der Spartenbericht "Soziokultur und Kulturelle Bildung" beschreibt neben der Soziokultur auch das Praxisfeld der Kulturellen Bildung, welches wichtiger Bestandteil allgemeiner Bildung und darüber hinaus ein bedeutendes Querschnittsthema in allen Kultureinrichtungen ist.

Der Spartenbericht "Soziokultur und Kulturelle Bildung" gibt einen Überblick über Angebote, Nutzung und Finanzierung beider Felder sowie über die jeweils dort Beschäftigten und weiteren Akteurinnen und Akteure.

Quelle: Statistisches Bundesamt (ots)