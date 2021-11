"Gorch Fock" öffnet ihre Schotten

Am Montag, dem 8. November 2021 um 15.30 Uhr, wird die Deutsche Marine auf dem Segelschulschiff "Gorch Fock" einen Medientermin durchführen. Den Pressevertretern wird die Möglichkeit geboten, sich über die Sanierungsarbeiten und Neuerungen der "Botschafterin in Weiß" zu informieren.

Kurz vor dem Auslaufen zur ersten Ausbildungsreise nach dem langen Werftaufenthalt öffnet die "Gorch Fock" ihre Schotten. "Wir waren nie ein Geheimprojekt, was unter Verschluss stand", so der Kommandant des Segelschulschiffs, Kapitän zur See Nils Brandt (55).



"Aber die Vorbereitungszeit vom Einlaufen in Kiel bis zum Auslaufen zur ersten Ausbildungsfahrt war sehr intensiv und fordernd." Mit der erfolgreich absolvierten Seeklarbesichtigung durch den Kommandeur der Marineschule Flottillenadmiral, Jens Nemeyer (58), ist das erste Ziel erfolgreich erreicht und die Bark möchte sich nun das erste Mal präsentieren - leider aber noch nicht der Bevölkerung. Um viele tausend interessierte Menschen durch das Schiff zu führen, reicht die Zeit einfach nicht. Aber zur Kieler Woche 2022 wird die "Gorch Fock" zu sehen und anzufassen sein. Und darauf freut sich die Besatzung schon jetzt.

Der Kommandant der "Gorch Fock" persönlich, wird durch das Schiff führen und an diversen Station im Inneren und an Oberdeck in die Änderungen, Neuerungen und Instandhaltungsarbeiten, die während der Werftliegezeit durchgeführt wurden, einweisen. Im Anschluss steht er für Fragen zur Verfügung.

Quelle: Presse- und Informationszentrum Marine (ots)