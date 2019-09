Bad Oeynhausen: Abgelegte Kleidungsstücke lösen größere Suchaktion im Sielpark aus

Spaziergänger haben auf einer Parkbank eines Teiches im Sielpark am Sonntagnachmittag Kleidungsstücke, ein Paar Schuhe und zwei Fahrradsatteltaschen entdeckt. Der Fund löste eine größere Suchaktion von Polizei und Feuerwehr aus.

Da die Oberbekleidung und alle anderen Gegenstände fein säuberlich auf der Bank lagen, befürchteten die gegen 16.45 Uhr verständigen Polizisten, dass sich der Besitzer möglicherweise etwas angetan haben könnte. Daraufhin suchten die Besatzungen dreier Streifenwagen die nähere Umgebung einschließlich der Parkplätze ab. Da dies keinen Erfolg brachte, wurden die Suchmaßnahmen ausgedehnt. Dazu erfolgten von der Polizeieinsatzleitung eine Alarmierung der Feuerwehr sowie die Anforderung eines Polizeihubschraubers aus Düsseldorf und eines privaten Suchhundes. Zudem wurden die Tauchgruppen der Feuerwehr Petershagen und des DLRG Löhne informiert.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr durchkämmten zunächst den Uferbereich der naheliegenden Werre. Da der Suchhund im Bereich des Teiches eine Witterung aufnahm, konzentrierten sich die weiteren Maßnahmen auf diesen Sektor. Mithilfe eines Bootes wurde die Wasseroberfläche in Augenschein genommen. Taucher suchten parallel dazu die Freiflächen des Sees ab. Erschwert wurde deren Arbeit durch die vielen Seerosen. Der Bewuchs sowie der schlammige Untergrund verhinderten zudem den Einsatz eines Sonarbootes.

Mit einbrechender Dunkelheit mussten die rund 70 Einsatzkräfte gegen 21 Uhr schließlich ihre Suche erfolglos einstellen. Auch am Montag war weiterhin unklar, wem die von der Polizei sichergestellten Kleidungsstücke gehören und wer sie dort aus welchem Grund in so auffälliger Weise ablegte. Zur Klärung des mysteriös wirkenden Fundes hofft die Polizei auf die Unterstützung der Bevölkerung und veröffentlicht ein Foto der aufgefundenen Gegenstände. Hinweise werden von den Ermittlern erbeten unter Telefon (0571) 88660.

Quelle: Polizei Minden-Lübbecke (ots)