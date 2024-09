Bad Lipspringe: Brand auf Glasfaserbaustelle - Zwei Arbeiter verletzt

Geistesgegenwärtig haben am Dienstagvormittag zwei Arbeiter an einer Glasfaserbaustelle in der Breslauer Straße reagiert und einen Transporterbrand verhindert. Sie erlitten leichte Rauchgasvergiftungen.

Gegen 09.15 Uhr waren die beiden Arbeiter (27/34) mit Verlegearbeiten beschäftigt. Der für die Arbeiten erforderliche Kompressor lief bei geöffneter Hecktür im Laderaum ihres Citroen Jumper Kastenwagens. Das Gerät geriet in Brand. Um den Transporter aus dem Gefahrenbereich nahe der Häuser zu bringen und vor einem Brand zu schützen setzte sich einer der Männer ans Steuer und fuhr zur nächsten Kreuzung, während sein Kollege brennende Teile und schließlich den brennenden Kompressor aus der Hecktür wuchtete. Das Baugerät landete auf der Kreuzung. Die Feuerwehr wurde alarmiert und löschte das Feuer. Im Transporter entstand nur leichter Schaden. Auch der Straßenbelag und Baustellenabsperrung wurden beschädigt. Da beide Arbeiter Rauch eingeatmet hatten, kamen sie mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus nach Paderborn. Die Polizei informierte das Amt für Arbeitsschutz über den Betriebsunfall. Quelle: Polizei Paderborn (ots)