Altenhagen: Reh verirrt sich

Am Dienstag, 05.10.2021, riefen Anwohner der Friedensstraße gegen 18:30 Uhr die Polizei. In einem Hinterhof lief ein Reh hin und her, welches auf unbekanntem Wege aus seinem natürlichen Lebensraum den Weg in das urbane Altenhagen gefunden hatte. Es fand nicht zurück.

Die Anwohner errichteten eine Barrikade aus Mülltonnen vor der Einfahrt, damit das Tier nicht auf die Fahrbahn laufen konnte. Den Polizisten und dem Ordnungsamt gelang es mithilfe von Bürgern die Ricke in Decken zu hüllen und in einem nahen Waldgebiet in die Freiheit zu entlassen.

Quelle: Polizei Hagen (ots)