Lübbecke: Pkw samt Anhänger überschlägt sich

Bei einem Verkehrsunfall einen Tag vor Heiligabend auf der B 65 in Höhe der Eilhauser Windmühle hat sich ein 27-jähriger Autofahrer aus Lübbecke verletzt. Der Mann war mit seinem Skoda samt Anhänger ins Schleudern geraten und von der Straße abgekommen.

Laut den Erkenntnissen der Polizei war der Lübbecker um kurz nach 13 Uhr in Richtung Nettelstedt unterwegs, als hinter dem Ortsausgang von Eilhausen zunächst der leere Anhänger möglicherweise durch den böigen Wind ins Schlingern geriet. In der Folge verlor der Mann über das Gespann die Kontrolle. Der Anhänger löste sich vom Zugfahrzeug und überschlug sich. Der Skoda geriet nach rechts in den Graben und überschlug sich ebenfalls. Letztlich kam der Pkw auf der Seite liegend quer zur Straße zum Stehen.

Der 27-Jährige konnte sich selber aus seinem Fahrzeug befreien. Mehrere Ersthelfer kümmerten sich um den Mann bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Die Ersthelfer richteten zudem den Anhänger wieder auf. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den offenbar leicht Verletzten ins Krankenhaus. Neben dem Gespann wurden noch ein Leitpfosten, ein Straßenschild und ein Baum beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf über 20.000 Euro.

Quelle: Polizei Minden-Lübbecke (ots)