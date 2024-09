Edewecht: Anhänger trifft auf Fahrschule - Schutzengel aktiv

Am 12.09.2024, gegen 14:30 Uhr, kommt es auf dem Schepser Damm in 26188 Edewecht zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt werden.

Demnach befuhr ein 37-jähriger aus dem Landkreis Leer mit seinem Pkw-Anhängergespann die Osterschepser Straße in Richtung Edewecht. Unmittelbar nach der Ortseinfahrt Edewecht, dem Übergang auf den Schepser Damm, entkoppelt sich während der Fahrt aus bislang unbekannten Gründen der gezogene Anhänger.

In der Folge gerät dieser in den Gegenverkehr und kollidiert dort mit einem Fahrschulfahrzeug, welches den Schepser Damm in Richtung Osterscheps befuhr.

Durch die Kollision wird der 25-jährige Fahrschüler als Fahrer eines VW leichtverletzt, die 54-jährige Fahrerlehrerin wird schwerverletzt. Die Schwere der Verletzung machte den Einsatz des Rettungshubschraubers Christoph 26 erforderlich, welcher die Frau nach ärztlicher Erstversorgung in ein umliegendes Krankenhaus flog.

Der Pkw und der Anhänger waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Durch auslaufende Betriebsstoffe, welche sowohl auf die Fahrbahn gelangten, als auch in die Aue-Godensholter Tief, musste eine Spezialfirma zur Aufnahme der Stoffe bzw. Reinigung der Fahrbahn hinzugezogen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn, war der Schepser Damm drei Stunden gesperrt. Neben dem Rettungshubschrauber waren zwei Rettungswagen und Kameraden der freiwilligen Feuerwehren aus Edewecht und Osterscheps im Einsatz.



Quelle: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland (ots)