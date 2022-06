Oldenburg: Vermisster 8-Jähriger in Gulli entdeckt

In Oldenburg ist ein vermisster 8-jähriger Junge nach tagelanger Suche wiedergefunden worden. Am Samstagmorgen sei "Joe" in einem Gulli entdeckt worden, teilte die Polizei mit.

Er werde nun in einem Krankenhaus behandelt. Der Fundort soll nur rund 300 Meter vom Wohnort des Jungen entfernt gewesen sein. Die weiteren Hintergründe waren zunächst nicht klar. Die Suche nach dem Jungen hatte bundesweites Aufsehen erregt. Die Polizei hatte bereits eine Mordkommission eingerichtet, die Staatsanwaltschaft Oldenburg hatte Ermittlungen gegen Unbekannt eingeleitet. Quelle: dts Nachrichtenagentur