Bundespolizei erwägt Einführung von Tapferkeitsmedaillen

Die Bundespolizei denkt über die Einführung von Tapferkeits- und anderen Verdienstmedaillen nach. Außerdem soll den Beamten erlaubt werden, an der Uniform Stoffabzeichen mit Klettrücken zu tragen, die für eine spezielle Einheit oder Tätigkeit stehen, berichtet der "Spiegel".

Beides soll dazu dienen, dem "großen Bedürfnis" der Mitarbeiter "hinsichtlich der Identifikation mit unserer Behörde besser zu entsprechen", wie es in einem Schreiben des Bundespolizeipräsidiums heißt.



Während bei den Stoffabzeichen schon von einem "Paradigmenwechsel" die Rede ist, die Sache demnach im Prinzip beschlossen scheint, geht es bei den Orden und Ehrenabzeichen um eine "erste Einschätzung" in den Bundespolizeidirektionen, wie diese dazu stehen.



Spezielle Stoffpatches dürfen bisher nur die GSG 9 und das fliegende Personal der Bundespolizei tragen, außerdem Bergführer und Fallschirmspringer. Orden und Ehrenabzeichen für besondere Einsätze gab es bisher nur vereinzelt, etwa bei der Oderflut oder mit der "Afghanistan-Spange" für Auslandseinsätze am Hindukusch.

Quelle: dts Nachrichtenagentur