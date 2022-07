Mettmann: Städtischer LKW brannte komplett aus

Wie die Ratinger Feuerwehr bereits mit eigener Pressemitteilung unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70701/5276789 ) ausführlich und umfangreich bebildert berichtet hat, wurden Feuerwehr und Polizei in Ratingen am Dienstagmorgen des 19.07.2022, um 09.06 Uhr, zu einem LKW-Brand auf den Maubeuger Ring in Ratingen-Mitte gerufen.

Der 61-jährige Fahrer eines LKW MAN TGL der technischen Betriebe der Stadt Ratingen hatte kurz nach dem Einbiegen von der Hochstraße in den Maubeuger Ring einen lauten Knall gehört, gleich darauf einen Brand am eigenen LKW bemerkt und das Fahrzeug sofort gestoppt. Er und zwei weitere Mitarbeiter verließen den LKW dann sofort fluchtartig, aber unverletzt, bevor er in Vollbrand geriet.

Die Ratinger Feuerwehr konnte das Feuer in einem größeren Einsatz löschen, musste sich dabei aber auch noch um auslaufendes Hydrauliköl des 11-Tonners kümmern. Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr, dem Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus sowie dem Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Ratingen Mitte, deshalb auch die Untere Wasserbehörde des Kreises Mettmann und das Tiefbauamt der Stadt Ratingen. Die Ratinger Polizei sperrte den Brandort für mehrere Stunde ab und leitete den innerstädtischen Verkehr um bzw. ab. Es kam dennoch zu nicht unerheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen auf dem innerstädtischen Ring. Der komplett ausgebrannte LKW wurde von einem Unternehmen mit einem Kran geborgen und auf einem Tieflader abtransportiert. Der am LKW-Wrack, aber auch an der Straße und an seitlicher Bebauung entstandene Gesamtsachschaden wird auf mindestens 30.000,- Euro geschätzt. Nach dem Stand erster polizeilicher Ermittlungen wurde das Feuer durch einen technischen Defekt im Hydrauliksystem des Lastwagens mit dadurch eingetretener Selbstentzündung verursacht. Quelle: Polizei Mettmann (ots)