Ratingen: Falsche Wasserwerker stehlen Bargeld

Am Dienstagvormittag (08. Februar 2022) stahlen falsche Wasserwerker aus der Wohnung einer 65-Jährigen in Ratingen-Mitte eine geringe Summe Bargeld. Die Polizei ermittelt und warnt eindringlich vor den unterschiedlichen Maschen der Betrüger.

Das war geschehen: Gegen 11:45 Uhr klingelte ein Mann an der Wohnungstür einer 65-jährigen Ratingerin. Er gab sich der Frau gegenüber als Mitarbeiter der örtlichen Stadtwerke aus und gab vor, aufgrund eines aktuellen Wasserschadens in dem Mehrfamilienhaus die Wasseranschlüsse in der Wohnung kontrollieren zu müssen. Da es tatsächlich in jüngster Vergangenheit zu einem Wasserschaden in dem Haus gekommen war, reagierte die 65-Jährige arglos und gewährte dem Mann Einlass. Der vermeintliche Wasserwerker bat die Frau zunächst ins Badezimmer, um ihn bei seiner Kontrolle zu unterstützen.

Anschließend verließ der Mann kurz die Wohnung, wo er auf den vom Einkauf zurückkehrenden Ehemann der 65-Jährigen traf. Nach Angaben des 69-jährigen Ehemannes verließen zwei ihm unbekannte Männer fluchtartig das Mehrfamilienhaus und flohen in unbekannte Richtung. Die Seniorin schilderte ihrem Mann das Geschehene und stellte hierbei den Diebstahl einer geringen Summe Bargeld sowie ihrer EC-Karte aus ihrem im Wohnzimmer abgelegten Portemonnaie fest.

Die Ratingerin informierte umgehend die Polizei, die trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung keine verdächtigen Personen im Umfeld mehr antreffen konnte.

Die Betrüger können folgendermaßen beschrieben werden:

1. Person

circa 40 Jahre alt

circa 180cm groß



normale Statur



bekleidet mit einer dunklen Jacke und einem Mund-Nasen-Schutz

2. Person

circa 40 - 50 Jahre alt



circa 180cm groß



hagere Statur



dunkle kurze Haare



trug eine Brille und eine dunkle Jacke

Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

Gleichzeitig nimmt die Polizei diesen Vorfall noch einmal zum Anlass, um dringend vor den unterschiedlichen Maschen der Trickbetrüger zu warnen.

Die Polizei appelliert:

Lassen Sie keine Fremden in Ihr Haus oder Ihre Wohnung! Vermeintlich hilfesuchende junge Damen oder Männer können es auf Ihr Hab und Gut abgesehen haben! Auch Mitarbeiter der Stadtwerke oder von Telefon- oder Internetanbietern sowie Handwerker kündigen sich in der Regel vor ihrem Besuch an und stehen nicht einfach plötzlich vor Ihrer Haustür. Verlangen Sie immer einen Dienstausweis - doch Vorsicht: selbst diese können gefälscht sein! Melden Sie sich bei Freunden oder Verwandten, oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt, der vorgibt, in Ihre Wohnung zu wollen.

Quelle: Polizei Mettmann (ots)