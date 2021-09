Nuess: Gemälde aus Atelier gestohlen

In der Nacht von Samstag (18.09.), 17 Uhr, auf Sonntag (19.09.), 12:30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter insgesamt sieben Gemälde aus einem Atelier an der Sebastianusstraße. Entsprechende Spuren an einer Tür zeugten von ihrem kriminellen Tun. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort.

Das Kommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen und wendet sich nun an die Bevölkerung: Wer verdächtige Beobachtungen im oben genannten Tatzeitraum im Bereich der Sebastianusstraße gemacht hat, wird gebeten, dies der Polizei unter der Rufnummer 02131 300-0 mitzuteilen. Zusätzlich veröffentlicht die Polizei Fotos der gestohlenen Bilder. Bei Hinweisen, die zum Erlangen des gesamten Diebesguts führen, lobt die betroffene Neusser Künstlerin ihr Gemälde "Erwachende Neugier auf lockend Unbekanntes" aus. Quelle: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss (ots)