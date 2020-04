Wustrow: Kornnatter gefunden - Besitzer gesucht

Anwohner in der Weberstraße entdeckten am Dienstagnachmittag eine ca. 120 cm lange Kornnatter auf ihrer Terrasse. Ein Nachbar sperrte die harmlose Schlange zunächst in eine Mülltonne, von wo sie von einer Polizeibeamtin, die sich mit Schlangen auskennt abgeholt wurde.

Die Kornnatter fand bei der Polizeibeamtin ein vorübergehendes Zuhause. Der rechtmäßige Eigentümer kann sich mit der Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, in Verbindung setzen.

Quelle: Polizeiinspektion Lüneburg (ots)