Deutscher in Russland wegen Sabotage-Vorwürfen festgenommen

In der russischen Region Kaliningrad ist Angaben aus Moskau zufolge ein deutscher Staatsbürger wegen Sabotage-Vorwürfen festgenommen worden. Wie russische Staatsmedien am Mittwoch unter Berufung auf den Geheimdienst FSB berichten, soll der Mann aus Polen nach Russland eingereist sein, um angeblich Sabotage in Energieanlagen zu organisieren.

Der 1967 geborene Deutsche soll den FSB-Angaben zufolge bereits im März an der Explosion an einer Gasverteilerstation in Kaliningrad beteiligt gewesen sein. Laut FSB sollen bei dem Festgenommenen auch "flüssige Sprengstoffe" beschlagnahmt worden sein. Quelle: dts Nachrichtenagentur