Mönchengladbach-Mülfort: 4 PKWs kollidieren auf der Duvenstraße

Am heutigen Abend kam es aus unbekannten Gründen zu einem Verkehrsunfall zwischen vier PKW. Passanten bemerkten den Unfall und verständigten die Feuerwehr.

An der Einsatzstelle trafen die Einsatzkräfte auf fünf beteiligte Personen, wovon noch eine im PKW saß. Ersthelfermaßnahmen wurden durch drei Kollegen des Arbeiter-Samariter-Bund, die zufällig an der Einsatzstelle vorbei kamen, durchgeführt. Die Feuerwehr sicherte die Fahrzeuge, so dass die Betroffenen vom Rettungsdienst untersucht werden konnten.

Zwei Person haben sich bei dem Unfall leicht verletzt. Die Einsatzkräfte und der Notarzt führten bei einer Person eine patientenschonend Rettung durch. Beide Verletzte sind in zwei städtische Krankenhäuser gefahren worden. Die drei weiteren Person hat sich keine Verletzungen zugezogen und konnten an der Einsatzstelle verbleiben.

Die Polizei regelte den Verkehr und nahm die Ermittlung zur Unfallursache auf. Die Duvenstraße war in Höhe Steinsstraße und Kochschulstraße für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt) der Rüstwagen der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Notarzt und zwei Rettungswagen, sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Quelle: Feuerwehr Mönchengladbach (ots)