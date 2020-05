Demonstrationen gegen Corona-Verordnungen rund um Berliner Alexanderplatz

Die deutsche Ausgabe des russischen online Magazins "Sputnik" berichtet weiter: "Bei einer Demonstration vor dem Bundestag in Berlin hat die Polizei am Samstag mehrere Menschen vorläufig festgenommen. Nach Beobachtungen eines DPA-Fotografen protestierten die Demonstranten, darunter auch Verschwörungstheoretiker, gegen Einschränkungen zum Schutz vor Corona-Infektionen.

Die Kundgebung war angemeldet. Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurden die Demonstranten über Lautsprecher darauf hingewiesen, dass die maximale Teilnehmerzahl von 50 Menschen überschritten worden ist. Erst dann hätten die Beamten mit den Festnahmen begonnen.



Wegen der Nichteinhaltung von Regeln zur Corona-Eindämmung hat die Polizei bei einer Demonstration vor dem Berliner Reichstagsgebäude am Samstag etwa 30 Menschen festgenommen.

Insgesamt sind nach Angaben einer Sprecherin 1000 Einsatzkräfte in der ganzen Stadt unterwegs. 400 Beamte kontrollierten rund um den Rosa-Luxemburg-Platz an der Volksbühne. Dort fanden am Nachmittag zwei Demonstrationen statt, bei denen es laut Polizei keine Zwischenfälle gab.

