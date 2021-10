Willkommen zu Hause! Segelschulschiff "Gorch Fock" kehrt zurück in den Heimathafen Kiel

Am Montag, den 4. Oktober 2021, wird das Segelschulschiff "Gorch Fock" der Deutschen Marine wieder im Heimathafen Kiel zurückerwartet. Nach Übergabe des Schiffes aus der Instandsetzung zurück an die Marine macht sich die rund 120-köpfige Besatzung unter dem Kommando von Kapitän zur See Nils Brandt (54) mit ihrem Schiff von Wilhelmshaven auf den Heimweg nach Kiel.

Die "Gorch Fock" wird zunächst die Eckernförder Bucht anlaufen. Dort werden die Bundesministerin der Verteidigung, Frau Annegret Kramp-Karrenbauer, sowie der Inspekteur der Marine, Vizeadmiral Kay-Achim Schönbach (57), an Bord gehen, um die Besatzung die letzten Seemeilen nach Kiel zu begleiten. Gegen Mittag wird die "Gorch Fock" Laboe passieren und danach in die Kieler Förde einlaufen, begleitet von zwei Minenjagdbooten der Marine. Auf Höhe des Marinestützpunktes Kiel wird sie mit Salutschüssen begrüßt werden und anschließend weiter in die Innenförde fahren, um sich dann wieder in Kiel zurück zu melden. Etwa auf Höhe des Landeshauses wird die Bark dann drehen, um anschließend ihren Stamm-Liegeplatz im Marinestützpunkt anzulaufen. Dort werden die Familien und Freunde der Besatzung sowie geladene Gäste die Bark mit der Albatros-Galionsfigur begrüßen. Das Marinemusikkorps Kiel wird den Empfang musikalisch begleiten.

Nach der Heimkehr wird der Besatzung keine große Pause zuteil. Wenige Tage später werden Schiff und Besatzung in eine vierwöchige Ausbildungsphase starten, die größtenteils in der Ostsee absolviert wird. Dabei geht es um Segeltraining, aber auch interne Abläufe des Bordbetriebs wie beispielsweise Leck- und Brandbekämpfung. Abschließen wird diese Phase Anfang November mit der sogenannten Seeklarbesichtigung abgeschlossen. Damit wird dem Schiff seine volle Einsatzbereitschaft bescheinigt.

Im Anschluss werden Schiff und Besatzung ihren Heimathafen abermals verlassen und mit Ziel Kanarische Inseln in See stechen. Nach einem Stopp in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon heißt das Ziel Santa Cruz, die Hauptstadt der Insel Teneriffa. Von dort aus steht ein intensives Segeltraining auf dem Programm. In diesen Breiten ist die Wettersituation generell besser kalkulierbarer und insgesamt deutlich stabiler als in den heimischen Gewässern, was für das Segeltraining von großem Vorteil ist. Nach dem Jahreswechsel wird dann Anfang Januar 2022 der erste Törn der Kadettencrew 2021 in Santa Cruz de Tenerife an Bord gehen und die reguläre Ausbildung an Bord des Segelschulschiffes absolvieren. In der zweiten Märzhälfte 2022 wird die "Gorch Fock" wieder im Heimathafen Kiel zurückerwartet.

Quelle: Presse- und Informationszentrum Marine (ots)