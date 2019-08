Naunheim (Maifeld): Verkehrsunfall mit Verletzten

Am Freitag, den 30.08.2019, gegen 19:00 Uhr, ereignete sich auf der L 82 zwischen Münstermaifeld und Naunheim ein schwerer Verkehrsunfall. Ein mit zwei männl. Personen besetzter PKW (3er BMW) hatte die L 82 in Richtung Naunheim befahren. Im Bereich einer Kuppe verlor der Fahrer des BMW vermutlich in Folge zu hoher und nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der BMW kam kurz auf den Grünstreifen und überschlug sich danach mehrfach. Im Anschluss ging der BMW in Flammen auf. Glücklicherweise konnten sich beide Insassen selbst aus dem Fahrzeug befreien. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 31-jährige BMW-Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alcotest ergab einen Wert von über 1 Promille. Der Fahrer und der Beifahrer wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Sie sind jedoch vermutlich nicht schwerer verletzt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde zur vorläufigen Entziehung einbehalten. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Im Einsatz waren die Feuerwehren Münstermaifeld, der Rettungsdienst, sowie die Polizeiinspektion Mayen. Quelle: Polizeidirektion Mayen (ots)

Anzeige: