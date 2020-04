Lüneburg: Mit Pkw durch Baumarkt gefahren

Dass die Baumärkte am Samstag wieder geöffnet hatten, war den Tätern möglicherweise entgangen, die am 06.04.20, gegen 03.20 Uhr, mit einem Audi in einen Baumarkt in der Straße Auf den Blöcken fuhren.

Die Täter durchfuhren mit dem Pkw eine Eingangstür, durchfuhren den gesamten Baumarkt, inklusive der Farbenabteilung, und durchbrachen beim Verlassen des Gebäudes zwei weitere Türen. Hierbei entstanden Sachschäden von ca. 15.000 Euro. Ob die Täter aus dem Baumarkt etwas entwendet haben, steht bislang noch nicht fest. Die Täter hatten zuvor Kennzeichen von einem Opel, der in der Dr.-Lilo-Gloeden-Straße abgestellt war abgebaut und entwendet. Eines der Kennzeichen verloren die Täter auf der Flucht. Der Audi wurde später auf einem Parkdeck im Stadtteil Kaltenmoor aufgefunden. ++ Ein Foto kann unter www.polizeipresse.de heruntergeladen werden. ++ Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen. Quelle: Polizeiinspektion Lüneburg (ots)