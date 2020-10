Österreichische Polizei stürmt Wohnung von Corona-kritischem Arzt – Atteste behalten Gültigkeit!

"Nachdem dem Arzt Dr. Peer Eifler am Mittwoch (30.09) der Entzug seiner langjährigen Ärztelizenz zugestellt wurde, erfolgte tags darauf der nächste Schlag gegen den Mediziner: Ein Polizeitrupp stürmte in den Morgenstunden des darauffolgen Tages das Haus des engagierten Arztes in Bad Aussee (Steiermark). Nach einer stundenlangen Hausdurchsuchung zogen die Beamten mit beschlagnahmten Datenträgern schließlich ab." Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf verschiedene Medienberichte und eine Stellungnahme von Dr. Eifler auf seiner Internetseite.

Weiter berichtet das Portal: "Grund des stasiartigen Einsatzes war das Engagement des Arztes gegen die überzogenen Corona-Maßnahmen und da besonderes gegen den Maskenzwang. Der couragierte Mediziner stellte nämlich Atteste aus, die bescheinigen, welche Folgen das Tragen des Regierungsmaulkorbes nach sich zieht.

So führt Dr. Eifler in den Attesten an: „Hiermit bestätige ich, dass das Tragen von einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden mechanischen Schutzvorrichtung für die oben genannte Person aus gesundheitlichen Gründen kontraindiziert, wissenschaftlich belegbar gesundheitsschädlich und im Sinne der Psychohygiene traumatisierend und damit unzumutbar ist.“ Die Atteste behalten weiter ihrer Gültigkeit. In einem Video auf seiner Webseite nimmt Dr. Eifler unter Anderem zu der aktuellen Entwicklung in diesem Fall Stellung, wie beispielsweise eine eingeleitete Berufung.

Quelle: AnonymousNews