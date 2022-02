Berechtigter Unmut: In manchen Städten ist jeder Zehnte auf der Straße!

Ein immer größerer und breiter Unmut über die Corona-Politik der Altparteien wird auf Deutschlands Straßen zum Ausdruck gebracht. Verwunderlich ist das nicht, denn die Bürger haben allen Anlass zum Zorn: Widersprüchlicher dreister Regelungs-Irrsinn, unverhältnismäßige Einschränkung von Grundrechtem, dreiste und hasserfüllte Hetze gegen Kritiker. In manchen sächsischen Städten demonstrierte jeder zehnte Einwohner – und zwar selbst dann, wenn man die Kinder nicht von der Einwohnerzahl abzieht. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Dieser Protest lässt sich nicht mehr totschweigen – und das ist auch gut so. Anstatt weiterhin mit Diffamierung und Hetze zu reagieren, sollte die Ampel-Koalition endlich in einen fairen und respektvollen Dialog mit den Kritikern eintreten und die vorgebrachten Argumente und Fakten zur Kenntnis nehmen. Übrigens: Für einen weiteren Höhepunkt des Protests wird die Alternative für Deutschland sorgen. Am 5. März veranstaltet die AfD in zahlreichen Städten einen bundesweiten Aktionstag gegen den Impfzwang. Kommen Sie vorbei und unterstützen Sie das starke Zeichen des Protests!"

