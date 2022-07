Brauchbach: Fund einer Handgranate

Aufmerksame Spaziergänger fanden am Samstagnachmittag eine offenbar noch intakte Handgranate aus dem 2. Weltkrieg im Wald in Braubach in der Nähe des Reiterhofes "Bissingen".

Durch eine Überprüfung durch die eingesetzte Polizeistreife der Polizeiinspektion Lahnstein konnte der Verdacht bestätigt werden. Nach Rücksprache mit dem Kampfmittelräumdienst (KMRD) und deren abschließender Bewertung handelte es sich um eine amerikanische Splitterhandgranate, Typ MK 2. Der unmittelbare Gefahren-/ Zugriffsbereich wurde durch die Polizeibeamten bis zum Eintreffen des KMRD abgesperrt. Die Granate konnte letztlich durch den KMRD gefahrlos abtransportiert und beseitigt werden.

Quelle: Polizeidirektion Koblenz (ots)