Untermenzing: Den Retter retten

Die Feuerwehr München hat in der Nacht auf Sonntag zuerst eine Katze und anschließend einen Mann von einem Dach gerettet. Was war passiert?

Die Hauskatze eines Paares in einem Mehrfamilienhaus machte einen nächtlichen Ausflug und büxte über ein Dachfenster aus. Schaute sich dort ein wenig um und begann dann zu miauen und schreien. Der Besitzer der Katze stieg nun trotz seiner Höhenangst ebenfalls aus dem Dachfenster, um die Katze zu retten. Er kletterte eine Leiter für den Kaminkehrer am steilen Dach nach oben zur Katze. Mit beiden Händen konnte er zwar den Stubentiger halten, stelle aber fest, dass er jetzt keine Möglichkeit mehr hatte, sich beim Abstieg selbst festzuhalten. Nun saßen also beide auf dem Dach fest.

Die Partnerin rief deshalb den Notruf 112 und schilderte dem Disponenten in der Integrierten Leitstelle die Situation. Ein Einsatzleitwagen und eine Drehleiter wurden zur Einsatzadresse nach Untermenzing alarmiert. Vor Ort ließen sich die Feuerwehrleute die Situation erklären. Anschließend stellten die Einsatzkräfte ihre Drehleiter auf und fuhren nun zusammen mit der Frau und einem Katzenkorb nach oben. Zuerst wurde die Katze in den Korb gesetzt und zusammen mit der Frau nach unten gefahren. Anschließend retteten die Einsatzkräfte den Retter der Katze ebenfalls vom Dach. Leicht zitternd durch seine Höhenangst war der Mann überglücklich, als er wieder festen Boden unter den Füßen hatte. Nach der geglückten Familienzusammenführung fuhren die Feuerwehrleute mit einem kleinen Schmunzeln wieder zurück zur Feuerwache.

Quelle: Feuerwehr München (ots)