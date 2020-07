Bad Gandersheim: Absturz eines Segelflugzeuges

Bad Gandersheim, Flugplatz, Montag, 13.07.20, 13.30 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - Bei einem Flugunfall auf dem Flugplatz Bad Gandersheim hat sich am Montag, 13.07.20 der Pilot eines Segelflugzeuges schwere Verletzungen zugezogen. Der 65-jährige dänische Staatsangehörige wollte gegen 13.30 Uhr mit seinem Segelflugzeug vom Flugplatz Bad Gandersheim zu einem Rundflug starten.

Hierzu sollte das Flugzeug mittels einer Seilwinde in die Luft gezogen werden. Offensichtlich aufgrund einer Fehleinschätzung beim Startvorgang geriet der Segelflieger zunächst in Schräglage, sodass es zu einer Berührung einer der Tragflächen mit dem Untergrund kam.

In der Folge verlor der Pilot die Kontrolle über das Flugzeug und stürzte auf das Flugplatzgelände. Der 65-jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber der Universitätsmedizin Göttingen zugeführt. Am Flugzeug entstand Totalschaden in Höhe von ca. 30.000,- EUR. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen (BFU) wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Die Ermittlungen wurden durch das PK Bad Gandersheim aufgenommen. Ein technischer Defekt oder Fehlverhalten dritter Personen kann derzeit allerdings ausgeschlossen werden.

Quelle: Polizeiinspektion Northeim (ots)