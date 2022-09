Moorrege: Eigentümer von Albino-Kornnatter gesucht

Am 11.09.2022 haben Beamte der Polizeistation Uetersen in Moorrege eine weiße Kornnatter sichergestellt. Eine Anwohnerin in der Straße "Glindhof" hatte die Schlange auf ihrem Grundstück bemerkt und die Beamten informiert.

Bei der Absuche des Gartens wurden die Polizisten zunächst nicht fündig. Die Hausbesitzer konnten die Schlange später selbst einfangen und an eine Streife der Polizei Uetersen übergeben. Ein fachkundiger Beamter des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn hat die Schlange als nicht heimische Kornnatter identifiziert und in Obhut genommen. Das Albino-Tier soll sich bereits seit ungefähr zwei Monaten in dem Bereich aufgehalten haben. Die Ermittler des PABR Elmshorn bitten unter 04121 40920 um sachdienliche Hinweise zur Herkunft und zu möglichen Eigentümern. Quelle: Polizeidirektion Bad Segeberg (ots)