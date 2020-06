Italien: 9.000 € Strafe für jugendliche Fußballspieler

"Zweiundzwanzig italienische Jugendliche wurden von den Carabinieri in Borgaro Torinese mit einer Geldstrafe belegt, nachdem sie auf dem Spielfeld erwischt worden waren, wo sie Fußball spielten. Dies verstieß gegen die Verordnung des Ministerpräsidenten für die Coronavirus-Epidemie." Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf lokale italienische Zeitungen und "VoxNews".

Weiter berichtet das Magazin: "Die jungen Leute trafen sich am Sonntagnachmittag auf dem Spielfeld im Dorf, aber jemand alarmierte die Carabinieri. Über jeden der Anwesenden wurde eine Strafe von 400 € verhängt, in Summe somit fast 9.000 €.

Laut lokalen Zeitungen versuchten einige der Jugendlichen sich zu rechtfertigen, indem sie erklärten, dass das Tor zum Fußballplatz bereits offen war, sodass sie dachten, sie könnten spielen.

Das folgende Video zeigt ein weiteres Fußballspiel in einem Hinterhof in Rom am 6. April, also ebenfalls während voller Quarantäne, an dem illegale Migranten beteiligt waren, die jedoch nicht bestraft wurden. Wird hier mit zweierlei Maß gemessen?

Datenbasis: voxnews.info/2020/06/08/dpcm-22-ragazzini-multati-perche-giocano-a-calcio-22-immigrati-no-video/

Quelle: Unser Mitteleuropa