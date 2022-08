Sendling: Panda erlegt Ampel

Ein eher außergewöhnliches Bild bot sich den Einsatzkräften am Sonntagvormittag bei einem Einsatz in der Schäftlarnstraße. Ein am Dach liegender Fiat Panda und ein vollkommen aus der Halterung gerissener Ampelmast, - daneben ein unter Schock stehender 87-jähriger Fahrer.

"Verkehrsunfall, Person eingeklemmt" mit diesem Meldebild wurde der Einsatzführungsdienst, ein Löschzug der Berufsfeuerwehr, ein Rüstwagen sowie ein Notarztwagen in die Schäftlarnstraße alarmiert. Der 87-Jährige ist mit seinem Fahrzeug inmitten der Schäftlarnstraße mit einem Ampelmast kollidiert. Daraufhin hat sich sein Fahrzeug überschlagen und blieb auf dem Dach liegen. Der leicht verletzte Fahrer konnte sein Fahrzeug selbst verlassen und wurde von Passanten bis zum Eintreffen des Notarztes erstversorgt. Er wurde aufgrund des Unfallmechanismus in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherte den Brandschutz und sperrten den Bereich für den Zeitraum der Unfallaufnahme durch die Polizei großräumig ab. Zur Höhe des Sachschadens kann von der Feuerwehr keine Aussage getroffen werden. Die Bergungsarbeiten der defekten Ampelanlage übernahm die Fachabteilung der Stadtwerke. Quelle: Feuerwehr München (ots)