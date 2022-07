Mittelbrunn: Heuballenpresse brennt

Am 08.07.2022 wird hiesige Dienststelle über einen Flächenbrand in Mittelbrunn in Kenntnis gesetzt. Erste Ermittlungen ergaben, dass es beim Abernten des Ackers im Inneren der Heuballenpresse zu einer Brandentwicklung kam.

Anschließend gerieten ca. 500m² des Feldes in Brand. Das Feuer konnte durch die freiwilligen Feuerwehren der Verbandsgemeinde Landstuhl vollständig gelöscht werden. Ermittlungen über die genaue Brandursache dauern noch an.

Quelle: Polizeidirektion Kaiserslautern (ots)