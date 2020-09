Solingen: Polizei findet mehrere tote Kinder

In einem Haus im nordrhein-westfälischen Solingen sind am Donnerstag mehrere tote Kinder gefunden worden. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Nachmittag der dts Nachrichtenagentur.

Insgesamt handelt es sich demnach um fünf Kinder-Leichen, die in einer Privatwohnung im Ortsteil Hasseldelle entdeckt wurden. Man sei mit einem Großaufgebot vor Ort, so der Sprecher. Weitere Details wurden zunächst nicht mitgeteilt. Quelle: dts Nachrichtenagentur