Brühl: Sicherstellung nach Brand eines Elektroautos

Ein Elektrofahrzeug geriet in Brand und zwei angrenzend parkende Autos sind dabei leicht beschädigt worden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Feuerwehr und Polizei erhielten am Montagabend (27. September) gegen 22.30 Uhr den Einsatz zu einem Brand auf einem Anwohner-Parkplatz an der Pingsdorfer Straße in Brühl.

Der Wageninnenraum und der gesamte Motorraum eines VW ID3 waren komplett ausgebrannt. Alle Autoscheiben waren zerbrochen. Aufgrund der Löscharbeiten durch die Feuerwehr stand der Fußraum des Pkw unter Wasser. Er musste nach Rücksprache mit der Feuerwehr und dem Kfz-Versicherer nach Abschluss der Löscharbeiten sichergestellt werden.

Zwei benachbarte Autos, die in unmittelbarer Nähe des VW standen, sind durch das Feuer ebenfalls beschädigt worden. Der Halter des Elektrofahrzeugs gab an, seinen Wagen am Sonntagnachmittag (26. September) gegen 16 Uhr auf dem Anwohnerparkplatz abgestellt und seitdem nicht mehr bewegt zu haben.

Da die Polizei in alle Richtungen ermittelt, bitten die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 in Hürth um Zeugenhinweise. Interessant wäre, ob sich seit der Abstellzeit und dem Brandereignis Unberechtigte am VW befanden. Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an [email protected] entgegen. (bm)

Quelle: Polizei Rhein-Erft-Kreis (ots)