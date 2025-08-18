Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Bad Sobernheim: Rettung eines verletzten Bussards

Freigeschaltet am 18.08.2025 um 18:44 durch Sanjo Babić
Bild: Polizei
Bild: Polizei

Am späten Nachmittag stellt heute eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin am Fahrbahnrand der K20 in Höhe des Dörndichs einen augenscheinlich verletzten und nicht mehr flugtüchtigen Greifvogel fest.

Die Finderin stellt löblicherweise zunächst eigenständig den telefonischen Kontakt zu einer geeigneten Wildtierhilfe her, jedoch bestehen dort keine Möglichkeiten das Tier abzuholen und die generell transportwillige Dame hat auch keine Möglichkeit das Tier möglichst schonend und sicher einzufangen. 

Aus diesem Grund bittet sie die örtliche Polizei um Hilfe. Seitens einer entsandten Streifenbesatzung kann der kurzzeitig springenderweise flüchtende Mäusebussard unter vollem körperlichen Einsatz und mit Unterstützung eines weiteren couragierten Verkehrsteilnehmers schadlos mit einer Decke eingefangen und in einen ursprünglich bereits entsorgten Pappkarton gesetzt werden. Im Anschluss verbringt die Anruferin das Tier erfolgreich zu der Wildtierauffangstation.

Quelle: Polizeiinspektion Kirn (ots)

