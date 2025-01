Poitendorf: Katze in Tellereisenfalle gefangen - Polizei ermittelt gegen Unbekannt

In Poitendorf (Landkreis Ludwigslust-Parchim) musste eine Katze am Mittwoch notoperiert werden, nachdem sie in eine Tellereisenfalle getreten war.

Anwohner hätten den circa 7-jährigen Kater am Mittwochnachmittag neben einer Straße in der Ortschaft gefunden und Rettungskräfte gerufen. Erst die Freiwillige Feuerwehr konnte die Fangbügel öffnen und so das Tier aus der Falle befreien. Mitarbeiter eines Tierschutzhofes stellten den Kater umgehend einem Tierarzt vor, der in einer Notoperation das Bein amputieren musste. Zudem stellte der Tierarzt fest, dass die Katze dehydriert und untergewichtig war. Nach dessen Angaben muss der Kater über mehrere Tage in der Falle gefangen gewesen sein. Die Polizei ermittelt gegen Unbekannt wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Die Katze befindet sich nach der OP weiterhin in einem kritischen Zustand. Quelle: Polizeipräsidium Rostock (ots)