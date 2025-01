Brandenburg: Polizist bei Fahndung nach Autodieben totgefahren

Im Süden Brandenburgs ist am Dienstag ein Polizeibeamter bei Einsatzmaßnahmen gegen Autodiebe überfahren und dabei tödlich verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, wollte der 32-jährige Beamte aus Sachsen im Rahmen länderübergreifender Fahndungsmaßnahmen im Zusammenhang mit Kfz-Kriminalität in Lauchhammer im Landkreis Oberspreewald-Lausitz ein verdächtiges Fahrzeug kontrollieren - er wurde in der Folge von diesem erfasst. Trotz medizinischer Soforthilfe und dem Einsatz eines Rettungshubschraubers verstarb der Beamte noch vor Ort.



Drei Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen, deren Identität noch zweifelsfrei geklärt werden müsse, so die Polizei weiter. Die Ermittlungen dauerten noch an. Experten der Dekra wurden zur Rekonstruktion des Hergangs hinzugezogen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur