Xanten: Jungvogel aus Heizungsanlage gerettet

Montag, 28.04.2025, 20:01 Uhr - Einen nicht alltäglichen Einsatz meisterte die Einheit Lüttingen am gestrigen Abend, als diese zu einer Tierrettung in einem Wohnhaus 'Am Dombogen' alarmiert wurde.

Ein Jungvogel war in ein Rohr unter einer Heizungsanlage geraten und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien. Die Bewohner des Hauses hatten das Piepen des Vogels bemerkt, konnten jedoch dessen genaue Position nicht ausmachen. Die Einsatzkräfte setzten eine Endoskopkamera ein, um das Tier in dem schwer zugänglichen Bereich zu lokalisieren. Nach sorgfältiger Erkundung und mit viel Fingerspitzengefühl gelang es, den kleinen Vogel unversehrt aus seiner misslichen Lage zu befreien. Der Einsatz dauerte für acht Einsatzkräfte ca. zwei Stunden. Quelle: Feuerwehr Xanten (ots)