Erfurt: Blitzer "aus dem Verkehr gezogen"

Ein Verkehrsüberwachungsgerät, das sowohl Geschwindigkeits-, als auch Rotlichtverstöße, detektieren und aufzeichnen kann, wurde am 11.05.2019 Opfer eines Verkehrsunfalls. Im Laufe des Samstagsvormittags kam es im Kreuzungsbereich der Stauffenbergallee, Ecke Leipziger Platz, zu einem Totalausfall der Lichtzeichenanlage.

Dies führte an diesem Knotenpunkt zu einer schwierig überschaubaren Verkehrslage. Das Regenwetter tat sein übriges dazu. So begab es sich, dass in den Mittagsstunden ein am Leipziger Platz stadteinwärts fahrender 41jähriger VW-Fahrer die Vorfahrt eines in Richtung Trommsdorffstraße fahrenden Peugeots missachtete. Es kam zum Zusammenstoß, der VW Kleinwagen war als Folge dessen nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Personen wurden nicht verletzt.



Der Schaden am VW wird auf 7.500 Euro, am Peugeot auf 3.000 Euro beziffert. Kurz darauf missachtete ein 38jähriger Audi-Fahrer, welcher ebenfalls vom Leipziger Platz stadteinwärts fuhr, die Vorfahrt eines in Richtung Talknoten fahrenden Volvos. Es kam hierdurch zur seitlichen Kollision, in deren Folge sich der Audi drehte und die Blitzersäule touchierte. Diese fiel daraufhin um und ist vorerst funktionsunfähig. An beiden beteiligten Unfallfahrzeugen entstand Sachschaden (Audi 7.500 Euro, Volvo 5.000 Euro), Personen wurden glücklicherweise auch hier nicht verletzt. Das deaktivierte Gerät, das einen Wert von mehreren zehntausend Euro hat, musste letztlich vollständig demontiert werden. Nun muss geprüft werden, welche Schäden an diesem entstanden sind. Die Ampelanlage wurde zwischenzeitlich wieder in Betrieb genommen.



Quelle: Landespolizeiinspektion Erfurt (ots)