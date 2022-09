Blitzeblank! 37 Prozent der Deutschen putzen jeden Tag

Flexibel oder nach Plan, mit Musik oder im Stillen, täglich oder nur einmal im Monat - MEDION Umfrage zeigt: So sieht der Putzalltag der Deutschen wirklich aus.

Die Deutschen mögen es sauber. Immerhin 96,5 Prozent putzen mindestens einmal in der Woche und 81,1 Prozent sogar mehrmals. Das fand das Umfrageinstitut Appinio im Auftrag des Consumer Electronics-Herstellers MEDION heraus. Dabei gehören sowohl das Staubsaugen als auch das Wischen zu den unliebsamsten Aufgaben, mit denen ein Großteil der Deutschen mindestens eine halbe Stunde pro Woche verbringt.

Schuhe aus und gegessen wird am Tisch!

Die Deutschen putzen nicht nur häufig, sondern versuchen auch vorher alles sauber zu halten: Mehr als die Hälfte der Befragten gibt an, dass es für Sie absolut tabu ist, die Schuhe im Haus anzulassen oder im Bett zu essen. Für ein Drittel ist es immerhin in Ausnahmefällen in Ordnung. Anders sieht es hingegen bei kleinen Snacks auf dem Sofa aus: So geben 42,9 Prozent an, dass das für Sie kein Problem darstelle. Beim Filmeabend mit Popcorn, Chips und Co. drücken also selbst die reinlichen Deutschen ein Auge zu.

Saubermachen - aber bitte mit Unterhaltung

Viele machen sich das Saubermachen über das Gehör entspannter: Ganze 62,9 Prozent hören beim Putzen gerne Musik. 16,2 Prozent, geben an gerne Podcasts zu hören, und 28,5 Prozent schalten das Radio an. 9,6 Prozent hingegen genießen die Stille beim Putzen - hier allen voran die 16-17-Jährigen und die Generation 55+. Außerdem: Die Deutschen putzen am liebsten flexibel: 76,2 Prozent der Befragten wollen keine Putztage festlegen, sondern putzen, wenn es in den Zeitplan passt. Ein Drittel der Befragten (33,6 Prozent) macht am liebsten am Wochenende sauber. Übrigens: Das Home-Office wird dabei gerne vernachlässigt.

Das Putzen - auch 2022 noch Frauensache?

Die Umfrage bestätigt nach wie vor das Klischee: Frauen putzen häufiger als Männer - 41,6 Prozent geben an, täglich sauber zu machen. Bei den Männern sind es nur 33,2 Prozent. Auch bei den unliebsamen Aufgaben gehen die Meinungen auseinander: 16,8 Prozent der Männer mögen Staubsaugen am wenigsten, bei den Frauen sind es nur 8,6 Prozent. Auch bei den Tageszeiten zeigen sich deutliche Unterschiede: Während der 43 Prozent der Frauen am liebsten Frühmorgens putzen, bevorzugt über die Hälfte der Männer das Putzen tagsüber (56,2 Prozent). Eine Sache haben Männer und Frauen aber gemeinsam: Fensterputzen liegt bei beiden Geschlechtern auf dem ersten Platz der unliebsamen Aufgaben.

Da kommt Putz-Frust auf

Putzen ist nicht gleich putzen - Die Deutschen haben klare Präferenzen: So geben 46,2 Prozent der Befragten an, Fensterputzen am wenigsten zu mögen, gefolgt von der Kühlschrankreinigung (28,2 Prozent). Zum Glück muss das nicht so oft erledigt werden. Doch auch regelmäßige Arbeiten wie die Bodenreinigung findet nur wenig Begeisterung: So empfinden 20 Prozent der Befragten Wischen und 12,7 Prozent Staubsaugen am lästigsten.

Dabei verbringen laut Umfrage 91 Prozent bis zu einer Stunde in der Woche mit Saugen und 86,6 Prozent mit Wischen. 9 Prozent der Befragten benötigen sogar mindestens eine Stunde fürs Saugen und 13,4 Prozent fürs Wischen. Zeit, die auf andere Weise besser genutzt werden könnte.

Datenbasis: Durchgeführt wurde die Studie von MEDION und Appinio online mit 1000 Teilnehmer:innen. Das Durchschnittsalter lag bei 40,7 Jahren, 50 Prozent der Befragten waren männlich, 50 Prozent weiblich.

