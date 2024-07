Spritpreise geben nach: Gesunkener Ölpreis und stärkerer Euro machen sich an den Zapfsäulen bemerkbar

Nach einer aktuellen ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise an mehr als 14.000 deutschen Tankstellen können Autofahrer aktuell günstiger tanken als noch in der Vorwoche. Der Preis für Super E10 im bundesweiten Mittel liegt aktuell bei 1,776 Euro und damit 0,8 Cent unter dem der Vorwoche. Bei Diesel fällt der Rückgang mit 1,6 Cent sogar doppelt so hoch aus. Damit kostet ein Liter Diesel derzeit im Schnitt 1,656 Euro.

Die geringeren Preise an den Zapfsäulen sind vor allem dem rückläufigen Ölpreis geschuldet. Zu Monatsbeginn notierte Brent-Öl zeitweise sogar über 87 US-Dollar je Barrel und kostete vor Wochenfrist noch rund 85 US-Dollar. Die aus Sicht der Verbraucher erfreuliche Entwicklung setzte sich in den letzten Tagen fort, so dass der Preis für das Barrel Brent nun knapp unter 84 US-Dollar liegt. Positiv für die Tankenden entwickelte sich zudem der Euro-Dollar-Wechselkurs: Während er vor Wochenfrist noch bei 1,08 US-Dollar je Euro lag, steht der Dollar nun rund einen Cent höher bei gut 1,09 US-Dollar. Beide Faktoren - ein niedrigerer Ölpreis sowie ein stärkerer Euro - tragen dazu bei, dass Kraftstoffe an den Zapfsäulen rechnerisch günstiger werden. Insgesamt bleibt die Einschätzung des ADAC damit bestehen: Der Preis für Super E10 befindet sich derzeit auf einem angemessenen Niveau, wohingegen das Preissenkungspotenzial bei Diesel nach wie vor deutlich ist, wenngleich sich die Preisdifferenz zwischen den beiden Kraftstoffsorten immerhin um einen Cent auf nun glatt zwölf Cent je Liter vergrößerte. Trotz gesunkener Preise können Autofahrerinnen und Autofahrer auch selbst noch einiges dazu beitragen, um günstiger zu tanken. So empfiehlt es sich, stets Preise zu vergleichen und gezielt die Tankstelle mit den geringsten Preisen im Umkreis oder auf der Route anzusteuern. Besonders einfach ist das mit der Smartphone-App "ADAC Drive" möglich. Wer abends zum Tanken fährt, spart generell, denn zwischen 19 und 20 Uhr sowie zwischen 21 und 22 Uhr sind die Preise laut einer Auswertung des ADAC am niedrigsten. Morgens um 7 Uhr sind die Spritpreise dagegen gut sieben Cent höher. Quelle: ADAC (ots)